São doze os estádios que vão receber os jogos do Campeonato do Mundo de futebol, que se realiza na Rússia, entre os dias 14 de junho e 15 de julho. A estação espacial russa fotografou os estádios vistos do espaço.

No grupo B, Portugal vai jogar no Estádio Fisht, frente à Espanha, no dia 15 de junho. Já no dia 20 de junho, a seleção nacional defronta Marrocos, no Estádio Luzhniki. O jogo contra o Irão, agendado para o dia 25, joga-se na Arena Mordovia.