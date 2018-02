Patinadores mudaram rotina por ser "sexy demais"

12 Fevereiro 2018 às 08:34 Facebook

Twitter

Tessa Virtue e Scott Moir ajudaram o Canadá a conseguir a medalha de ouro por equipas em patinagem artística nos Jogos de Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, mas antes estiveram envolvidos numa polémica, devido à alteração da sua rotina habitual, de forma a tornar a performance mais "amiga das famílias".

Segundo a imprensa internacional, o movimento em que Tessa colocava as pernas sobre o ombros do parceiro e cravava as mãos na sua nuca foi considerado pela opinião pública "muito sugestivo". Apesar de terem realizado a manobra durante o último ano, os dois decidiram alterar o movimento para a atuação olímpica.

Se nos campeonatos de Vancouver, a canadiana afirmou que o movimento "era uma afirmação" com uma certa sexualidade, desta feita, o par considerou que a manobra não era elegante o suficiente para ser apresentada nesta competição internacional.