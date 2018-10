Pedaços do teto caíram com a força do Leslie e jogo de hóquei foi suspenso

14 Outubro 2018 às 02:06 Facebook

Twitter

A final do Europeu feminino de hóquei em patins de 2018 entre Portugal e Espanha foi no sábado suspensa, a 2.13 minutos do fim, devido a uma falha generalizada no fornecimento de energia elétrica na Mealhada, onde decorre a prova.

Faltavam pouco mais de dois minutos para jogar no duelo entre Portugal e Espanha, que decide o título de campeão da Europa feminino, quando uma falha no sistema de iluminação do Pavilhão Municipal da Mealhada, devido ao mau tempo provocado pelo furacão Leslie, obrigou à suspensão do encontro.



Além da falha de luz, pedaços do teto caíram dentro da pista e as chapas que rodeiam o rinque corriam o risco de se soltar devido à força do vento. A situação levou a GNR a atuar, retirando os espectadores de um dos lados da bancada devido aos riscos que corriam.

A World Skate Europe RinkHockey, entidade organizadora do Campeonato da Europa feminino que decorre na Mealhada, informou através das redes sociais que as comitivas de Portugal e Espanha estavam em segurança, assim como os adeptos que foram sendo retirados do pavilhão.



Com pouco mais de dois minutos para jogar, Portugal perdia frente a Espanha por 3-2, um resultado que não serve as intenções da equipa portuguesa, obrigada a vencer para conquistar o Campeonato da Europa pela quarta vez, a primeira desde 2001.

Apesar de o tempo ter acalmado, o Pavilhão Municipal da Mealhada continuou sem luz e até à hora do fecho desta edição a organização não tinha avançado mais informações acerca de quando se irão disputar os dois minutos que estão em falta.