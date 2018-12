Plantel do Vitória vestido a rigor na Gala dos Conquistadores

Vítor Jorge Oliveira 04 Dezembro 2018 às 00:52 Facebook

Decorreu, esta segunda-feira à noite, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a Gala dos Conquistadores, a gala anual do Vitória Sport Clube.

Presidente do Vitória quer novas infraestruturas

Com o firme objetivo de dotar o clube de novas armas, o presidente do V. Guimarães, Júlio Mendes, reiterou, esta segunda-feira, o desejo de solucionar rapidamente a escassez de campos relvados no complexo desportivo.

"Estamos completamente focados em criar as condições que ponham fim ao estrangulamento que atualmente sentimos", disse. "Temos o compromisso público já assumido pela Câmara Municipal, temos ideias e teremos projetos. Não podemos viver encostados ao orgulho de termos sido o primeiro clube português a ter uma academia. Já passaram mais de 20 anos", acrescentou, no discurso aos associados, durante a Gala dos Conquistadores, que assinalou o encerramento das comemorações do 96.º aniversário.

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes e Hermínio Loureiro, vice-presidente da FPF, marcaram presença no evento que decorreu no Centro Cultural Vila Flor, numa festa na qual foram distinguidas as personalidades do ano, em várias categorias. Os sócios com 50 e 25 anos de filiação ininterrupta foram contemplados com os emblemas de ouro e prata, respetivamente.