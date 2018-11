Português entre as melhores contratações da Premier League para a FourFourTwo

14 Novembro 2018 às 19:50 Facebook

A revista britânica de futebol "FourFourtwo" elaborou uma lista das dez melhores contratações na temporada 2018/2019 da Premier League. Rui Patrício, que defende o Wolverhampton, aparece no segundo lugar do ranking.

A publicação diz que o antigo jogador do Sporting "é um dos melhores guarda-redes da Premier League e o único no top 5 das maiores percentagens de defesas por jogo (76%) que não joga num clube que se encontra nos primeiros lugares da tabela classificativa". O primeiro lugar da lista pertence ao brasileiro Richarlison, do Everton de Marco Silva.