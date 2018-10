Português entre os dez mais rápidos da Premier League

Ricardo Rocha Cruz 12 Outubro 2018 às 18:18 Facebook

A "Opta Sports", uma companhia britânica que analisa estatísticas na Premier League, recolheu a velocidade máxima atingida pelos jogadores durante as primeiras oito jornadas da Liga Inglesa.

Hélder Costa, que representa o Wolverhampton, está na lista dos dez mais rápidos. O jogador português atingiu a velocidade de 34.858 km/h no jogo frente ao Manchester United.



Isaac Mbenza, do Huddersfield Town, lidera a lista dos mais velozes com uma velocidade de 34.953 km/h. A lista conta ainda com nomes como Romelu Lukaku (Manchester United), Aaron Lennon (Burnley), Kyle Walker (Manchester City), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Willian (Chelsea), Ryan Sessegnon (Fulham), Dominic Calvert-Lewin (Everton) e Ryan Fredericks (West Ham United).