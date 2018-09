Serena Williams parte a raquete, é punida e reclama com árbitro português

08 Setembro 2018 às 23:14 Facebook

A tenista norte-americana Serena Williams protagonizou, este sábado, um momento de alguma tensão durante o torneio do Grand Slam de ténis, na final do US Open, de onde saiu derrotada pela japonesa Naomi Osaka.

Durante o jogo, o árbitro da partida, o português Carlos Ramos, puniu a tenista norte-americana, depois de esta ter partido a raquete. Insatisfeita com o ralhete, a atleta apontou-lhe o dedo e desatou aos gritos. Até o supervisor do torneio foi chamado ao local para serenar os ânimos.

Osaka, que se tornou na primeira japonesa a vencer um Grand Slam, sucede à norte-americana Sloane Stephens no historial do 'major' nova-iorquino, que SerenaWilliams, de 36 anos, venceu seis vezes, em 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014.