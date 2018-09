Sofia Esteves Teixeira 04 Junho 2018 às 17:48 Facebook

Após vencer a quinta Liga dos Campeões e gozar um período de férias, Cristiano Ronaldo juntou-se, esta segunda-feira, à seleção nacional e fez o primeiro treino de preparação para o Mundial 2018. Portugal defronta, na quinta-feira, a Argélia no último jogo particular e o craque do Real Madrid já deve alinhar por Portugal.