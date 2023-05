Mais de cinco horas depois do final do jogo com o Santa Clara (3-0), a equipa do Benfica chegou, já de madrugada, ao Marquês de Pombal, em Lisboa, onde estavam à espera milhares de adeptos, muitos deles desde o final da tarde. Entre discursos e festa, jogadores agradeceram o apoio dos adeptos depois de conquistarem, tal como frisou Rui Costa, o "título da união".