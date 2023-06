Os 10 clubes de futebol mais valiosos do mundo

JN 01 Junho 2023 às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid, avaliado em 6.070 milhões de dólares, qualquer coisa como 5.681 milhões de euros, é o clube mais valioso do mundo da atualidade, de acordo com um estudo publicado pela revista "Forbes".

A "Forbes" coloca o Real Madrid à frente do Manchester United, em segundo lugar, com seis mil milhões de dólares (5.616 milhões de euros), e do FC Barcelona, em terceiro, com 5.510 milhões de dólares (5.157 milhões de euros).

No top 10 estão seis clubes que disputam a Liga inglesa. Os "intrusos", para além dos dois colossos espanhóis, são o Bayern Munique, avaliado em 4.860 milhões de dólares (4.549 milhões de euros), e o PSG, com um valor de 4.210 milhões de dólares (3.940 milhões de euros).

Não há representantes portugueses no top 30 elaborado pela revista "Forbes" dos clubes mais valiosos da atualidade.