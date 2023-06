JN 13 Junho 2023 às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção começou esta terça-feira a preparar o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro2024, num treino em que Roberto Martínez contou com os 26 convocados, incluindo Rúben Dias e Bernardo Silva, que no último sábado conquistaram a Liga dos Campeões.