Estão cumpridas as três primeiras especiais do Rali de Portugal 2023, com o estónio Ott Tanak a ser o líder da geral, com três segundos de vantagem sobre Kalle Rovanpera. Milhares de adeptos marcaram presença nos troços de Lousã, Góis e Arganil, fazendo frente à nuvem de pó levantada pelos carros do WRC. Fotos: Adelino Meireles / Global Imagens