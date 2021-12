Galil de ferro assegura passagem aos quartos

Bernardo Monteiro Hoje às 21:58 Facebook

Guarda-redes do Leça defende duas grandes penalidades (6-5) e ainda marcou o penálti que deu a vitória, após 120 minutos cheios de suspense

Vinte e dois anos depois, uma equipa do quarto escalão volta a atingir os quartos de final da Taça de Portugal - em 1999/2000 os Dragões Sandinenses conseguiram o mesmo feito -, agora a proeza pertence ao Leça, vencedor do jogo com o Paredes, equipa que também milita no Campeonato de Portugal. O desempate surgiu nas grandes penalidades e teve como protagonista o guarda-redes Gustavo Galil.

O dono da baliza do Leça, além de ter somado intervenções preciosas durante os 120 minutos, defendeu duas grandes penalidades, tendo ainda marcado o penálti decisivo para carimbar o apuramento dos leceiros, numa explosão de alegria conjunta entre os adeptos, os jogadores e a equipa técnica.