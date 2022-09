Galo de Barcelos devorado por um leão muito faminto

André Bucho Hoje às 22:14 Facebook

Equipa de Alvalade assina várias oportunidades de golo e até podia ter conseguido um resultado mais volumoso. Morita faz um grande jogo e estreia-se a marcar.

Ruben Amorim tinha mostrado alguma frustração na antevisão do jogo com o Gil Vicente, considerando que o Sporting jogava bem, mas que não vencia. A verdade é que os leões voltaram a jogar bem e, desta vez, triunfaram, derrotando o Gil Vicente por 3-1, num resultado que podia ter sido bem mais expressivo face às inúmeras oportunidades criadas ao longo dos 90 minutos.

Marsá estreou-se como titular, consequência das inúmeras baixas no centro da defesa leonina, e resolveu com classe os poucos problemas impostos pela equipa de Barcelos, que entrou para o encontro com uma linha defensiva de cinco homens, mas nunca foi capaz de abrandar o ritmo do Sporting, que contou com o regresso de Paulinho ao onze e que chegou ao intervalo a vencer por 2-0, dominando totalmente as operações. Morita encheu o campo, marcando o primeiro golo do encontro (estreia a faturar pelo Sporting) e assistiu para o segundo tento, com um delicioso passe de calcanhar para o suspeito do costume, Pedro Gonçalves.