Galo de primeira e cheio de estilo na Mata Real

Miguel Pataco Hoje às 23:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Ricardo Soares garante permanência com triunfo justíssimo frente a castores europeus.

O empate era tudo o que bastava, mas o Gil Vicente não fez por menos e selou a permanência na Liga com um triunfo claríssimo e uma bela exibição em casa do europeu Paços de Ferreira. Pepa despediu-se da Mata Real com a missão mais que cumprida, mas a prestação da equipa terá deixado o sucessor, Jorge Simão (que assistiu ao encontro), a fazer contas ao futuro.

Com um futebol simples e eficaz, os galos acabaram a dar espetáculo na Capital do Móvel, depois de um golo bem cedo (11 minutos) ter tirado qualquer dose de nervosismo que pudesse afetar a equipa. A tabela entre Lourency e Pedro Marques foi perfeita, o remate do extremo nem por isso, mas o guarda-redes dos pacenses deu uma pequena ajuda para o 0-1. Os castores eram sufocados pela pressão gilista e tinham de apostar nos passes longos, que a defesa de Barcelos agradecia.

Na segunda parte, um mau passe de Eustáquio, aliado e uma hesitação de Bruno_Costa, isolou Pedro Marques, com o avançado a fazer, com muita classe, o golo da confirmação: este galo merece a Liga.

Veja o resumo: