Galos reativos arrancam ponto ao cair do pano

Famalicenses deixam escapar vantagem aos 89 minutos num penálti cobrado por Fran Navarro.

Jogo de emoções até ao último suspiro, com um empate que apesar de não servir plenamente as ambições de ambos os conjuntos, acaba por ter um melhor sabor para o Gil Vicente, que arrancou a igualdade aos 89 minutos e contornou uma terceira derrota seguida.

Melhor o Famalicão no primeiro tempo, mostrando ambição para superar uma série de cinco jornadas sem vencer e chegando primeiro ao golo, numa jogada astuta finalizada por Banza. Os barcelenses, apesar do futebol menos fluído, travaram a festa local, pouco depois, com Élder Santana, a resgatar o empate. Mas, ainda antes do descanso, uma mão displicente de Zé Carlos na área, permitiu ao Famalicão voltar à vantagem, num penálti de Pêpê.