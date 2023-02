Galos sem pontaria para serem felizes

José Pedro Gomes Hoje às 22:36 Facebook

Gil Vicente reage a uma contrariedade inicial mas não teve arte para superar o inspirado guarda-redes do Arouca

Empate com sabor mais amargo para o Gil Vicente, que conseguiu reagir um contragolpe do Arouca, dominou todo o segundo tempo, mas, ao contrário de outras ocasiões, não teve eficácia para a operar a reviravolta. O adversário, por sua vez, conformou-se bem cedo do empate e teve o inspirado guarda-redes Arruabarrena em grande destaque.

Mais necessitados de pontos, os minhotos forçaram uma melhor entrada no desafio, com o inevitável Fran Navarro, logo no arranque, a obrigar o guarda-redes visitante à primeira grande defesa. Apesar desta inicial ameaça, o Gil Vicente não conseguiu manter a consistência, abrindo, paulatinamente, brechas para o Arouca crescer em contra-ataque. Depois de algumas tentativas, os visitantes conseguiram inaugurar o marcador, por Dabbagh, numa bela desmarcação do palestiniano. O golo contrário fez soar os despertadores nos gilistas, que reagiram com eficácia, resgatando o empate, pouco depois, numa insistência de Vítor Carvalho, após canto, que valeu o 1-1 ao intervalo.