Galos voam para o play-off da Liga Conferência

JN Ontem às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente garantiu, esta quinta-feira, a presença no play-off da Liga Conferência Europa, depois de ter goleado o Riga, da Letónia, por 4-0, depois do empate na primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Os gilistas colocaram-se em vantagem na partida graças a um auto-golo de Ngonda, aos 16 minutos, e ao intervalo já venciam por 3-0, graças à pontaria afinada de Villodres (22) e de Fran Navarro mesmo em cima da pausa (45+1).

No segundo tempo, o conjunto de Barcelos continuou a ter o ascendente sobre o adversário, que apesar da boa réplica,. não evitou o quarto golo, aos 76, numa grande penalidade convertida por Fran Navarro.

No play-off o Gil vicente vai defrontar os holandeses do Az Alkmaar, após estes terem dado a volta à eliminatória (derrota fora por 1-0) e terem goleado os escoceses do Dundee United, por 7-0. O primeiro jogo é nos Países Baixos, a 18 de agosto, e o segundo, em Barcelos, a 25.