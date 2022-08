Galtier confirma Renato Sanches no PSG

O treinador do PSG, Christophe Galtier, confirmou a chegada de Renato Sanches, destacando as qualidades do médio português.

"Renato vai chegar esta tarde. É um jogador com qualidades que Verratti e Vitinha não têm. São médios diferentes. É um jogador explosivo e com impacto. Tivemos a oportunidade de garantir os seus serviços no mercado e não deixámos escapar. Ele conhece o campeonato francês e agora terá de integrar-se na equipa", explicou Galtier.

O internacional luso está prestes a ser apresentado no Paris Saint-Germain, num negócio avaliado em 15 milhões de euros.

O médio, de 24 anos, formado no Benfica, representou ainda Bayern Munique, Swansea e Lille na carreira.