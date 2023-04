Galtier "contesta com a maior firmeza" acusação de comentários racistas

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Christophe Galtier, atual treinador do PSG, "contesta com a maior firmeza" os comentários de índole racista que lhe são atribuídos num email enviado pelo antigo diretor desportivo do Nice, Julien Fournier, aos donos do clube.

Envolto numa polémica em que é acusado de comentários racistas enquanto treinador do Nice, na época 2021/2022, Christophe Galtier "contesta com a maior firmeza" as declarações que lhe foram atribuídas num email enviado pelo então diretor desportivo do clube do sul de França, Julien Fournier.

A reação do atual treinador do PSG surgiu num comunicado assinado pelo seu advogado, Olivier Martin, que revelou estar a preparar os "procedimentos legais" que a situação exige.

PUB

Galtier "ficou chocado ao saber dos comentários insultuosos e difamatórios", acrescentou Olivier Martin na mesma nota, citada pela agência noticiosa AFP.

Em causa está um email, remetido por Fournier aos donos do Nice aquando da sua saída do clube, em que denunciava que Galtier lhe terá dito que a equipa "não podia ter tantos negros e muçulmanos".

A informação foi tornada pública pelo jornalista Romain Molina e pelo programa "After-Foot" da estação "RMC Sport".

O antigo diretor desportivo do Nice, atualmente no Brasil, já garantiu não ser o responsável pela divulgação do email. "O timing destas revelações revolta-me tanto quanto o seu conteúdo", disse.