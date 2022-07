Galtier na apresentação no PSG: "Luís Campos foi decisivo"

Novo técnico dos parisienses realçou a importância do português para ter aceitado o cargo.

Christophe Galtier foi anunciado esta tarde como o novo treinador do PSG para as próximas duas épocas, substituindo Mauricio Pochettino no comando do emblema campeão francês. Entre muitos tópicos abordados na conferência de imprensa, o técnico realçou a importância de Luís Campos, que assumiu esta época o cargo de conselheiro para o futebol da formação parisiense.

"Estou ciente do desafio e sei o que vou enfrentar, sinto-me capaz. Quando o Luís Campos me falou do projeto não demorei muito para decidir, foi decisivo", começou por dizer Galtier. "É normal que haja muitas expectativas, entendo isso, mas é preciso trabalhar. Encaro isto com muita determinação", acrescentou.

O treinador francês explicou que as contratações fazem parte do campo de Luís Campos, visto que ambos já trabalharam esse aspeto no passado, quando coincidiram no Lille, que se sagrou campeão em 2021. Galtier foi questionado acerca de Neymar, que tem sido associado a uma possível transferência para o Chelsea, e frisou que o brasileiro "é um jogador de classe mundial". "Que treinador não gostaria de ter Neymar?", questionou.

Num plantel com várias estrelas mundiais, é compreensível que haja muitos egos para gerir, mas Galtier mostrou ter uma ideia bem definida quanto a isso. "Niguém vai estar acima da equipa, quero ser exigente e fazer a melhor temporada possível. Quem não está ao serviço do grupo será descartado, mas serão coisas a tratar de forma interna", referiu.