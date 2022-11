Gana vence Coreia do Sul e complica a vida a Paulo Bento

JN Hoje às 15:03 Facebook

O Gana ainda desperdiçou uma vantagem de dois golos frente à Coreia do Sul, mas recuperou do choque e garantiu um importante triunfo, por 3-2.

A eficácia do Gana fez a diferença durante a primeira parte do duelo com os sul-coreanos. Num lance confuso, Salisu adiantou os africanos, aos 24 minutos, com Kudus a ampliar a vantagem pouco depois, a passe de Jordan Ayew.

Na segunda parte, Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, lançou Na Sang-Ho e Lee Kang In no jogo, e a resposta da equipa asiática não tardou.

Aos 58 minutos, Cho Gue-Sung, de cabeça, reduziu a diferença no marcador, assistido por Lee Kang In. Apenas três minutos depois, o mesmo Cho Gue-Sung bisou, num lance muito parecido ao do primeiro golo.

O jogo parecia fugir ao Gana, mas a seleção africana recompôs-se e retomou a liderança no marcador aos 68 minutos, por Kudus, que bisou a passe de Iñaki Williams.

O triunfo, por 3-2, relança a seleção ganesa na corrida pelo apuramento para os oitavos de final do Mundial, depois da derrota frente a Portugal, na ronda inaugural do Grupo H.

Quanto à Coreia do Sul, apesar de não estar arredada da próxima fase, vê a missão complicar-se, sendo que, na última jornada, defronta Portugal.

Ainda hoje, a seleção nacional mede forças com o Uruguai (19 horas). Em caso de vitória, a equipa das "quinas" sela o apuramento para a fase a eliminar do Mundial do Catar.