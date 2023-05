Ganhar a taça do Rei é o próximo milagre do Osasuna

Clube superou o período mais difícil da história e renasceu graças à ligação às gentes de Pamplona e aos jogadores locais.

Está longe de ser uma casualidade que os dois golos mais importantes da história recente do Osasuna tenham sido marcados por jogadores nascidos em Pamplona, quase ao lado do mítico El Sadar, criados e formados na "cantera" do clube. Oito anos depois de Javier Flaño ter evitado a despromoção ao terceiro escalão, que, confirmando-se, podia implicar o fim do emblema de Navarra, foi Pablo Ibañez a apurar o Osasuna para a primeira final da Taça do Rei desde 2005, a decidir hoje (21 horas) com o Real Madrid. Ibañez é um dos 10 "canteranos" que fazem parte do plantel principal, está no Osasuna desde os seis anos e, se tudo correr bem, não sairá de lá tão cedo. Pelo menos, não por vontade própria, ou não estivesse ele a viver o que sonhou. "Duvido que volte a sentir algo assim", disse, após ser o herói frente ao Athletic Bilbao.

Se é preciso quase um milagre para derrotar o Real Madrid, então o próximo adversário pode muito bem ser o indicado para fazer tremer os "merengues". Nos últimos anos, o Osasuna precisou de vários milagres e nenhum ficou por concretizar, no campo (como no tal jogo que fez de Flaño uma lenda) e fora dele, como quando se livrou de uma falência quase certa. Que tenha resistido também se explica com o espírito comum às gentes de Pamplona, "famosas por nunca desistirem" - nas palavras de Jon Moncayola, o médio que veste as cores do clube desde os dez anos e que recentemente renovou até... 2031 - e por fazerem do El Sadar o inferno para quem o visita. Os sócios são parte ativa do quotidiano do clube, ao ponto de terem acesso às contas e terem voto em quase todas as decisões importantes para o futuro do emblema mais representativo de Navarra.