Gansos deixam os leões para trás graças a Godwin

Casapianos ultrapassam Sporting e sobem ao quarto lugar. Avançado nigeriano foi decisivo.

O Casa Pia não fez nada de especial, mas, mesmo assim, fez o suficiente para bater o Rio Ave, regressar às vitórias na Liga e confirmar o estatuto de equipa-sensação, agora no quarto lugar da classificação, à frente do Sporting. Depois de duas derrotas seguidas, os casapianos reencontraram-se com a felicidade através do pé direito de Godwin, autor do golaço que desequilibrou o resultado de um jogo em que os dois guarda-redes quase passaram despercebidos.

Ainda assim, foi na área do Rio Ave que rondou a parte da ação mais interessante, pelo menos até aos 66 minutos, quando o Casa Pia se colocou em vantagem. Até esta altura, apenas nos primeiros minutos que se seguiram ao intervalo é que o Rio Ave conseguiu acumular mais de cinco passes seguidos no meio-campo ofensivo, algo que só voltou a repetir-se a partir dos 75 minutos. A perder, os vila-condenses esboçaram uma reação, embora sem conseguirem levar verdadeiro perigo. Foi, aliás, a equipa da casa que esteve mais perto de marcar. A vitória do Casa Pia foi conseguida no dia em que faleceu o pai do treinador Filipe Martins.