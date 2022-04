Sporting: garantir Morita exige jogo de muita paciência

André Bucho Hoje às 19:48 Facebook

Já a preparar a temporada 2022/23, a SAD mantém-se ativa no mercado e o dossiê Morita está em cima da mesa como prioritário e para resolver até ao final da época. Depois de a primeira proposta do Sporting ter sido rejeitada, o clube subiu a parada para os 3,5 milhões de euros, aos quais serão anexados alguns objetivos para garantir o médio japonês.

Do lado do Santa Clara não existe pressa para fechar o negócio, até porque a SAD mantém-se intransigente em garantir cinco milhões de euros mais 20% de uma futura venda. Mas os leões não estão dispostos a aceitar, para já, essa proposta.

Durante as próximas semanas, as duas partes vão continuar a negociar com vista a um entendimento, uma vez que o jogador deseja rumar a Alvalade no verão, considerando a mudança como uma excelente oportunidade.