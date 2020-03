Garay responde a desafio durante o isolamento

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-benfiquista Garay, um dos jogadores infetados pelo novo coronavírus, respondeu de forma original a um desafio da mulher e partilhou o momento nas redes sociais.

Tamara Gorro decidiu imitar um pouco da atuação da Jennifer López no último Super Bowl, num divertido desafio que fez questão de partilhar nas redes sociais. Ora Garay não ficou indiferente e decidiu "responder", não só com uma "atuação", como também com uma mensagem.

"Porque estou encerrado. Porque daqui a pouco acaba-se o meu isolamento. Porque estou feliz pelo meu joelho. Porque há que inventar. Porque há que rir. Porque temos de nos distrair. Porque a minha mulher me desafiou para um desafio que viralizou. Por isto e muito mais, decidi fazer este vídeo. E o mais surpreendente é que, mesmo limitado, o meu joelho me permite dançar. Riram-se de mim comigo? Então o objetivo foi cumprido", escreveu no Instagram.

Veja o momento:

Recorde-se que o defesa argentino Ezequiel Garay, antigo jogador do Benfica e agora no Valência, é um dos casos positivo de Covid-19 no futebol profissional espanhol.