Gareth Bale diz adeus ao futebol aos 33 anos

O internacional galês Gareth Bale colocou um ponto final da carreira, aos 33 anos. Ao longo da carreira, apontou 225 golos em 664 golos.

"Depois de uma cuidadosa e profunda reflexão, anuncio a minha retirada imediata do futebol internacional e de clubes" revelou Bale, nas redes sociais.

Figura principal do País de Gales na última década, o antigo jogador sente-se "incrivelmente sortudo por ter realizado o sonho de jogar o desporto" que diz amar.

Gareth Bale despontou no Southampton, de onde saiu para o Tottenham. Em 2013, o Real Madrid pagou mais de 100 milhões de euros para o contratar, mas a passagem do galês pela capital espanhola ficou marcada por diversas polémicas, que se sobrepuseram às suas prestações dentro das quatro linhas.

Depois de um empréstimo ao Tottenham, em 2020/2021, Bale decidiu deixar a Europa, no final da última época, para rumar aos Estados Unidos da América, tendo ajudado os Los Angeles FC a conquistar a MLS, na época passada.

O internacional galês é dono de um currículo invejável, tendo conquistado cinco Ligas dos Campeões, três Campeonatos do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, todas pelo Real Madrid.

Foi ainda três vezes campeão espanhol e conquistou uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola. Em Inglaterra, ganhou uma Taça da Liga, pelo Tottenham.

A nível individual, recebeu uma Bola de Ouro da FIFA, em 2018.

A última grande competição em que Gareth Bale participou foi o Mundial de 2022, no Catar, ao serviço do País de Gales. Foi a terceira fase final que disputou com a seleção britânica, depois dos Europeus de 2016, do qual foi eliminado apenas nas meias-finais frente a Portugal, e de 2020.

"O futebol deu-me alguns dos melhores momentos da minha vida. Consegui uma carreira pela qual tenho imenso orgulho. Jogar e capitanear o meu país 111 vezes foi verdadeiramente um sonho tornado realidade", escreveu o jogador, no momento da despedida.