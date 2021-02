Rui Farinha Hoje às 00:34 Facebook

Médio brasileiro marcou golo do triunfo nos descontos. Águias cedem e já estão a nove pontos da liderança.

O Sporting deu um passo muito importante na luta pelo título nacional ao derrotar, nos descontos, o Benfica, com um golo, de cabeça, de Matheus Nunes. Um triunfo crucial, que lhe permite manter a vantagem de quatro pontos para o F. C. Porto e, ao mesmo tempo, alargar para nove a distância para o rival lisboeta. Foi a melhor equipa em campo e a mais corajosa, portanto a conquista dos três pontos revelou-se merecida. Já os encarnados voltaram a desiludir, taticamente foram ultrapassados e raramente mostraram rasgo no ataque.

Jorge Jesus, que voltou a falhar o jogo e foi substituído por João de Deus, surpreendeu ao escolher um esquema de três centrais, aposta inédita nesta temporada, mas o Benfica demorou a tirar alguns proveitos positivos da estratégia. A lesão de Jardel, no arranque, também não ajudou, já que a sua saída obrigou Weigl a recuar no terreno e Gabriel a entrar para dar cimento à zona intermediária. O problema dos encarnados não residiu aí, na luta pelo meio-campo, mas, acima de tudo, na falta de jogo interior e de profundidade, principalmente na primeira parte.

Já o Sporting, que alinhou de acordo com a filosofia de sempre, esteve mais confortável em campo. Nuno Mendes, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves foram sempre setas apontadas à baliza de Vlachodimos, mas a melhor oportunidade, até ao intervalo, pertenceu a um defesa: com a baliza à mercê, Luís Neto falhou um golo de bandeira. A defesa do Benfica teve dificuldades para segurar a velocidade dos leões, muito hábeis no futebol direto e no espaço, mas valeu-lhe a experiência dos centrais para evitar males maiores. Ainda assim, faltou agitação, mais remates e mais espetáculo, até ao intervalo.

O início do segundo período trouxe um Benfica mais incisivo no ataque e um Sporting mais tímido, a procurar, por vezes, controlar em vez de furar. A mudança nos encarnados - a troca de Cervi por Taarabt - foi proveitosa, mas os leões, com as entradas de Palhinha e de Tabata, voltaram, pouco a pouco, a estar por cima do encontro. Jovane foi o primeiro a ameaçar, seguiu-se Palhinha e, já nos descontos, um cabeceamento de Matheus Nunes sentenciou a partida. O leão está cada vez mais lançado no topo do campeonato.

Positivo

Cabeceamento cheio de oportunidade de Matheus que, ironicamente, só foi titular devido ao caso Palhinha. Neto e Coates imperiais.

Negativo

Cervi lutou muito, mas mostrou pouco acerto. Darwin mal nos passes. João Mário e Nuno Santos pouco exuberantes e produtivos nos leões.

Árbitro

Muito experiente, mostrou autoridade em campo desde o início, numa partida sem casos. Prestação positiva.

