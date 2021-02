Garrafas de vinho na eliminatória do fairplay entre Carvalhal e Paulo Fonseca

Nuno Barbosa Hoje às 18:29 Facebook

A eliminatória entre S. C. Braga e Roma a contar para os 16 avos de final da Liga Europa terá nos bancos dois treinadores portugueses que até são amigos. Logo no dia do sorteio, em dezembro, Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca trocaram algumas mensagens e, numa demonstração de amizade e fairplay, fizeram promessas um ao outro.

"Temos uma excelente relação. Eu também lhe disse que tenho uma garrafa de vinho italiano à sua espera. O Carlos é um excelente treinador, uma óptima pessoa, é alguém que admiro muito, e será óptimo passar algum tempo com ele depois do jogo. Vai ser excelente vê-lo porque é uma pessoa que realmente admiro", referiu Paulo Fonseca, esta quarta-feira, ao site da UEFA.

Na pré-época de 2015/16, os dois defrontaram-se num jogo de preparação entre o Sheffield Wednesday, então treinado por Carvalhal, e o S. C. Braga, que tinha Fonseca ao comando. Os minhotos levaram a melhor (2-1) e os dois técnicos abraçaram-se no final. Agora, o confronto é a doer, mas a admiração mútua mantém-se.

"Espero um jogo muito difícil. Conheço muito bem a equipa do Braga, conheço muito bem o seu treinador [Carlos Carvalhal], que é um treinador de topo. O Carlos está a fazer um trabalho magnífico. O Braga é uma equipa com identidade própria e vai ser uma eliminatória muito dura para nós. O Braga é hoje uma das equipas mais fortes de Portugal", prosseguiu Paulo Fonseca, já depois de ter confessado que o clube arsenalista ficou-lhe marcado no coração.

"Tenho maravilhosas [recordações] e não se trata apenas do que conquistámos no campo. O troféu que ganhámos foram as relações que construímos no clube. Não tenho palavras para descrever o que sinto por essas pessoas, o que sinto pelo Sporting Clube de Braga. Vai ser difícil defrontá-los, mas vai ser muito bom ver os meus velhos amigos bracarenses, ver um clube e um local onde fui tão feliz", afirmou o atual treinador da Roma.

S. C. Braga e Roma defrontam-se esta quinta-feira no Estádio Municipal de Braga. O jogo da 2.ª mão, que decidirá a eliminatória e vai realizar-se em Itália, está marcado para a próxima semana, no dia 25.