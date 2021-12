Gary Neville critica Ronaldo e Bruno Fernandes: "São uns chorões"

JN Hoje às 16:34 Facebook

Gary Neville, ex-futebolista inglês que passou toda a carreira ao serviço do Manchester United, deixou duras críticas aos jogadores dos "red devils", depois do empate da passada segunda-feira, na visita ao Newcastle (1-1).

"Eles reclamam uns com os outros, são um bando de chorões. Em campo, sempre de braços para cima, a reclamar de tudo. A primeira parte foi péssima. Despediram o último treinador e Ralf Rangnick não vai ser demitido, só teve algumas semanas com eles, mas, honestamente, vão custar a demissão de muitos treinadores se continuarem assim", começou por dizer Gary Neville à Sky Sports.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foram, igualmente, alvos da fúria do ex-jogador do United. "Estamos a falar de linguagem corporal, como quando Ronaldo fugiu no final do jogo contra o Everton. Ele fugiu de novo esta noite e em Watford, quando todos sabiam que o treinador estava prestes a ir embora, e em Norwich. E ainda temos a choradeira do [Bruno] Fernandes", afirmou.

"Eles são mais velhos. É devastador para os jogadores mais jovens quando os dois melhores jogadores olham para todos os outros como se eles não fossem bons o suficiente. Não importa como jogaste, tens de bater palmas aos adeptos no final do jogo, especialmente quando és o melhor jogador do mundo e um dos melhores de todos os tempos".