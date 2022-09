Gaspar Gonçalves consegue vitória de estreia em Ovar no Grande Prémio JN

Gaspar Gonçalves, ciclista da Efapel, venceu a 3.ª etapa do Grande Prémio JN, numa curta e rápida ligação matinal entre Porto e Ovar. Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) manteve-se como líder da corrida.

Primeira vitória da carreira como profissional para Gaspar Gonçalves (Efapel), que foi o mais rápido na ligação de 56,3 quilometros, entre o Parque da Cidade Oriental do Porto e a Praia do Furadouro, em Ovar.

O ciclista natural de Lamego integrou a fuga da etapa, com mais nove corredores, e superiorizou-se na parte final, destacando-se do grupo, e cruzando a meta com três segundos de vantagem para António Ferreira (Kelly/Simoldes/UDO) e Luís Fernandes (RP/Paredes/Boavista) que, respetivamente, completaram o pódio do dia.

Na classificação geral não houve mexidas, com Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) a manter a camisola amarela, com uma vantagem de 28 segundos para o companheiro de equipa António Carvalho, e 56 para o terceiro classificado Joaquim Silva (Efapel).

As emoções deste quarto dia do Grande Prémio JN continuam à tarde, com mais uma etapa, desta feita de 66,5 quilómetros, entre a Praia do Furadouro, em Ovar e Águeda.