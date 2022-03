Gastão Elias apura-se para os oitavos do torneio Roseto degli Abruzzi 2

JN/Agências Hoje às 15:48 Facebook

O tenista português Gastão Elias qualificou-se, esta segunda-feira, para os oitavos de final do torneio Roseto degli Abruzzi 2, ao beneficiar da desistência do espanhol Bernabe Zapata Miralles, quinto cabeça de série, na estreia no challenger italiano.

Gastão Elias, 202.º classificado do ranking mundial, já tinha vencido o primeiro set, por 6-3, e tinha acabado de estabelecer o 2-0 no segundo parcial, quebrando o serviço de Miralles, quando o espanhol, 118.º da hierarquia da ATP, desistiu, após 40 minutos de confronto.

Nos oitavos de final da prova em terra batida, Gastão Elias, de 31 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o cazaque Timofey Skatov (221.º jogador mundial) e o italiano Andrea Del Federico (1.752º), depois de Nuno Borges ter atingido no domingo a final da 'versão um' do torneio Roseto degli Abruzzi, perdida para o espanhol Carlos Taberner.