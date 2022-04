Gastão Elias conquista segundo título consecutivo no Jamor e faz história

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Gastão Elias escreveu, este domingo, mais uma página na história do ténis nacional, ao conquistar o seu 10.º título "challenger" no Oeiras Open II, uma semana depois de ter vencido o nono troféu no Complexo de Ténis do Jamor.

O tenista da Lourinhã reforçou, este domingo, o estatuto de jogador português mais cotado no ATP Challenger Tour, ao derrotar na final do Oeiras Open II o italiano Alessandro Giannessi, número 178 do ranking ATP, em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1.

Elias, que figura no 173.º lugar na hierarquia mundial, fechou a final em uma hora e 35 minutos e fez a segunda "dobradinha" em semanas consecutivas na carreira, depois dos "callengers" de Lima e Guayaquil, este no Equador, em 2015.

Graças à vitória de hoje, o número três português vai ascender ao 156.º lugar na tabela ATP, o seu melhor ranking desde outubro de 2018.