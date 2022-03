Gastão Elias e Pedro Sousa juntam-se a Nuno Borges na segunda ronda

JN Hoje às 20:52 Facebook

Gastão Elias e Pedro Sousa entraram a ganhar no Oeiras Open 1 e juntaram-se ao compatriota Nuno Borges na segunda ronda do quadro principal.

De volta ao palco onde há sensivelmente um ano garantiu, numa primeira fase, o regresso a finais neste circuito e semanas depois aos títulos, Gastão Elias (198.º classificado no ranking ATP) derrotou Alex Rybakov (361.º) por 6-4, 3-6 e 6-2.

"Há três semanas que tenho bastante tosse e por conta disso não tenho descansado nem dormido bem, por isso não treino com a intensidade que desejaria. Senti dificuldades em respirar e em recuperar nos pontos mais longos. Raramente perco encontros por falta de físico, mas tive de arranjar outras soluções e houve vários pontos em que exagerei um pouco e tentei ir mais cedo para o winner do que o normal", explicou o português.

Na segunda ronda, Gastão Elias vai defrontar Andrea Vavassori (259.º). O italiano liderava por 4-6, 6-4 e 4-0 quando beneficiou da desistência do compatriota Gianluca Mager (99.º) no duelo que marcou o afastamento do último jogador do top 100 ainda em competição.

Logo a seguir, Pedro Sousa disputou o primeiro encontro desde o final de agosto de 2021 (teve de ser operado ao pulso esquerdo) e conseguiu ser feliz ao aplicar os parciais de 6-3 e 6-4 ao alemão Lucas Gerch (395.º) - um dos sobreviventes da fase de qualificação - para marcar encontro com o croata Nino Serdarusic (207.º).

Com estes triunfos, Elias e Sousa juntaram-se na segunda ronda ao compatriota Nuno Borges, que será o único português a ir a jogo na variante de singulares na jornada de quarta-feira. O maiato de 25 anos defronta o búlgaro Dimitar Kuzmanov a partir das 13 horas.