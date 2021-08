Gastão Elias eliminado em Verona

Hoje às 17:28 Facebook

O português Gastão Elias foi eliminado esta quinta-feira nos quartos de final do challenger de Verona, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, ao perder com o sérvio Nino Serdarusic num encontro decidido em três sets.

O jogador da Lourinhã, 241.º colocado no ranking ATP, ainda conquistou o parcial inaugural, mas não conseguiu manter o ascendente e acabou eliminado pelos parciais de 6-4, 3-6 e 0-6, ao cabo de duas horas e dois minutos.

Depois de estar à frente no marcador e de sofrer um único "break" na segunda partida, Elias deixou-se quebrar em três ocasiões no set decisivo, ao enfrentar seis pontos de "break", e cedeu a qualificação a Serdarusic, número 304 na hierarquia mundial, para a próxima ronda.

Uma vez eliminado o tenista português, o jovem sérvio, de 24 anos, vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre o britânico Jay Clarke e o cazaque Dmitry Popko.