Gastão Elias nos quartos de final do Challenger de Les Franqueses del Vallès

O português Gastão Elias qualificou-se para os quartos de final do challenger de Les Franqueses del Vallès, ao bater o búlgaro Adrian Andreev, na segunda ronda do torneio espanhol.

O tenista natural da Lourinhã, de 32 anos, impôs-se a Andreev, de 21, em dois sets, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 34 minutos.

Gastão Elias chega pela terceira vez este ano aos quartos de final de um torneio, depois de Puerto Vallarta, no México, e Waco, nos Estados Unidos da América.

Após ter afastado do torneio catalão o número 197 do mundo, Elias, que ocupa a 222.ª posição do ranking, vai disputar o acesso às meias-finais frente ao chinês Bu Yunchaokete, 266.º da hierarquia.