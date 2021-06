Gastão Elias perde em Itália

JN/Agências Hoje às 18:22 Facebook

Gastão Elias foi eliminado, esta quinta-feira, do "challenger 7" de Biella, em Itália, torneio de categoria 80 do ATP "Challenger Tour", em ténis, ao perder com o dinamarquês Holger Rune no jogo de acesso aos quartos de final.

O jogador da Lourinhã, número 253 no ranking ATP, cedeu perante o número um mundial de juniores, que havia derrotado no domingo na final do "challenger" de Oeiras, em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), em uma hora e 48 minutos.

Depois de sofrer duas quebras de serviço na primeira partida e só ter imposto uma, Elias, de 30 anos, ainda conseguiu restabelecer a igualdade no segundo set no 10.º jogo, mas não foi capaz de confirmar o 'break' e acabou por ser superado no "tie-break".

Gastão Elias, que havia conquistado o título do "challenger 4" de Oeiras precisamente diante de Holger Rune, acabou por permitir esta quinta-feira a qualificação do jovem dinamarquês (291.º ATP), de 18 anos, para os quartos de final e um encontro com o francês Alexander Muller, carrasco de Frederico Silva, por 3-6, 7-6 (7-3) e 6-2.