Gastão Elias regressa às vitórias no 'challenger' de Verona

O tenista português Gastão Elias entrou, esta terça-feira, a vencer no ATP Challenger 80 de Verona, ao derrotar na ronda inaugural o italiano Andrea Arnaboldi, por 6-2 e 6-4, em apenas uma hora e 14 minutos.

Num regresso às vitórias, depois de quatro torneios consecutivos com desaires precoces, o atual 241.º classificado do 'ranking' ATP logrou quebrar o serviço do adversário logo a abrir os dois parciais, para um total de três 'breaks', o que lhe permitiu controlar o encontro sem nunca ver o seu saque em perigo.

O jogador da Lourinhã, de 30 anos, somou assim o seu 22.º triunfo em encontros individuais esta temporada, poucas horas depois de ver confirmada a sua entrada na fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, quarto torneio do Grand Slam, juntando-se aos compatriotas Pedro Sousa, João Sousa e Frederico Silva.

Nos oitavos de final em Verona, Gastão Elias vai agora defrontar outro tenista da casa, Francesco Forti, que depois de passar pelo 'qualifying', bateu na primeira ronda do quadro principal o norte-americano Fletcher Scott, pelos parciais de 6-1 e 7-5.