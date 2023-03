GD Leões da Guarda quer aumentar o número de escalões da formação

João Filipe Brandão Hoje às 18:43 Facebook

Clube da Maia também pretende ter uma equipa sénior.

Na cidade da Maia, o Grupo Desportivo Leões da Guarda quer cimentar-se enquanto clube formador de futsal e está, neste momento, a passar por uma evolução que também está a gerar expectativas e algumas dores de crescimento. Por ser um clube apenas focado na formação está sujeito a perder alguns talentos para rivais geográficos que tenham uma maior diversidade de escalões de formação e até equipas seniores.

Mas José Sá, presidente dos maiatos, encara esta realidade como algo natural, até porque é um ponto transversal a muitos clubes focados apenas nas camadas jovens. "Não se trata de temer que isso possa acontecer. Certamente vai acontecer e temos que estar preparados para isso. Não nos podemos esquecer que isso apenas é possível como resultado do bom trabalho que fazemos dentro de portas". Mas para precaver essa lacuna, o clube pretende criar mais escalões de formação, porque neste momento apenas tem equipas de petizes, benjamins e iniciados. Esse salto quantitativo vai permitir semear bases de forma a ser criada uma equipa sénior e abrir um leque de esperança a muitos jogadores. Curiosamente, até como forma de vincar o ecletismo que este emblema do concelho da Maia tanto procura, o clube já tem uma equipa a competir no Campeonato Distrital de Veteranos, organizado pela A. F. Porto.