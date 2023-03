GD Prado, um prado fértil para fazer crescer talento

José Pedro Gomes Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Perto de atingir o ano do centenário, o GD Prado está a protagonizar uma época plena de êxitos em vários escalões.

Ambições em alta no Grupo Desportivo de Prado, que além de ter colocado três equipas dos seus escalões jovens na luta pela subida aos nacionais, tem, também, o seu conjunto principal em condições de batalhar por esse feito. Depois de uma luta renhida na fase regular, os minhotos garantiram uma das quatro vagas para o apuramento de campeão do principal escalão distrital de Braga, e mesmo com um atraso pontual em relação aos rivais, prometem empenho total.

"Temos adversários que são semiprofissionais, enquanto nós treinamos apenas três vezes por semana, e à noite. Mas, isso não nos tira a ambição de jogar olhos nos olhos com todos. Não seremos os bombos da festa", garantiu Rui Vasquinho, técnico, de 40 anos, que chegou esta época ao clube.