Gedson e Bruno no apelo inglês. Coates renova votos leoninos. Podolski na senda exótica

Gedson confirmado no Tottenham e o Benfica ainda na encruzilhada de outros negócios, de partidas e de chegadas. No Sporting, a anunciada transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United continua a ser negociada e a notícia do dia é a renovação de Coates. A duas semanas do fecho, o mercado de inverno mexe-se. Até nas paragens mais exóticas: o germano-polaco Lukas Podolski deixa o Japão e muda-se para a Malásia.

Benfica - Benfica e Tottenham confirmaram esta quarta-feira a transferência de Gedson Fernandes para o emblema londrino, num empréstimo válido por ano e meio. Os Spurs reservam a opção de compra. O médio de 21 anos vai envergar a camisola 30 do clube londrino, onde será treinador por José Mourinho. Os valores do trespasse não foram confirmados. Segundo a imprensa inglesa, o Benfica encaixa já 4,5 milhões de euros, relativos à cedência do jogador. Se quiser avançar para aquisição definitiva dopasse, o Tottenham terá de desembolsar 50 milhões. Ainda do Benfica: contratado esta semana, o extremo colombiano Yoni poderá estar já de saída, para o Bordéus, de Paulo Sousa; e outro alvo, o já tão badalado Bruno Guimarães tem mais interessados. Segundo o "Goal.com", o Arsenal prepara uma proposta ao Athletico Paranaense pelo passe do médio de 22 anos. A mesma fonte avança que a oferta dos "Gunners" pode chegar aos 30 milhões de euros.

Sporting - Sebastian Coates estende contrato por mais um ano. Pilar da defesa dos leões nos últimos quatro anos, o defesa internacional uruguaio assinou até junho de 2023. Chegou ao Sporting em janeiro de 2016, por empréstimo do Sunderland, de Inglaterra. No verão de 2017, assinou contrato com os leões por cinco temporadas, até junho de 2022. O uruguaio de 29 anos (Montevideu, 7-10-1990), tem uma centena de jogos ao serviço dos leões. Ganhou uma Taça de Portugal (2019) e duas Taças da Liga (2018, 2019). Suspenso por acumulação de cartões amarelos, Coates será uma das principais baixas do Sporting para o jogo da 17.ª jornada do campeonato, o dérbi de sexta-feira, com o Benfica, no Estádio Alvalade.

Chaves - Ainda por cá, o clube transmontano, da segunda liga, anuncia a contratação de Wellinghton Carvalho, oriundo do Portimonenses. O atacante de 27 anos assinou contrato para duas épocas e meia.

Alemanha - Lá por fora, o Schalke 04 espera fechar a transferência de Jean-Clair Todibo, central de 20 anos, que deverá chegar à Bundesliga por empréstimo do Barcelona.

Malásia - Da Ásia chega uma das notícias mais quentes do mercado da bola: depois de três épocas no Japão, ao serviço do Vissel Kobe, o avançado alemão Lukas Podolski, vai prosseguir a carreira na Malásia com as cores do Johor Darul Tazim. O atacante de ascendência polaca foi já apresentado no novo clube.

Itália - De fora das opções de Frank Lampard no Chelsea e em fase final de contrato, Olivier Giroud, de 33 anos, muda-se para o Inter. Segundo a Sky Italia a transferência do atacante francês ascende a 4,5 milhões de euros (mais dois milhões em bónus). Giroud assinará até 2022, com um salário de quatro milhões de euros anuais. Ainda de Itália, mas com origem em notícias da imprensa alemã: Manuel Neuer, guarda-redes de 33 anos, do Bayern Munique, está em conversações com a Juventus, com vista a uma mudança para Turim, no final desta época.

Espanha - O jornal holandês "De Telegraaf" avança que Van de Beek vai ser reforço do Real Madrid no próximo verão. O diário diz que o acordo entre os "merengues" e o Ajax já existe e que a transferência ascenderá a 55 milhões de euros.