Gedson e Radonjic são as principais novidades no onze do Benfica

A inclusão de Gedson Fernandes e Nemanja Radonjic no onze para o encontro com o Paços de Ferreira são as principais novidades de Jorge Jesus para o jogo contra o Paços de Ferreira. A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal tem início marcado para as 20.45 horas.

Jorge Jesus prometeu "apostar todas as fichas" no embate com os pacenses e cumpriu a promessa, apresentando de início vários habituais titulares. As principais mudanças ocorrem na baliza, troca de Vlachodimos por Helton Leite, assim como a inclusão de Gedson e Radonjic na linha média dos encarnados. Na frente de ataque JJ mantém todos o trio que tem dado garantias nos jogos da Liga e da Liga dos Campeões. O encontro será apitado por Manuel Oliveira.

Benfica: Helton Leite; Radonjic, André Almeida, Morato, Vertonghen e Grimaldo; Weigl e Gedson Fernandes; Rafa, Everton e Darwin Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Svilar, Valentino, Ferro, Taarabt, Pizzi, Seferovic e Gonçalo Ramos

Paços de Ferreira: Vekic; Fernando Fonseca, Maracás, Flávio Ramos e Antunes; Luiz Carlos, Rui Pires e Nuno Santos; Delgado, Lucas Silva e João Pedro Treinador: Jorge Simão

Suplentes: Jeimes, Marco Baixinho, Abbas, Eustáquio, Uilton, Denilson Junior e Hélder Ferreira