Gedson envolvido em acidente de viação

Gedson Fernandes esteve envolvido num acidente de viação aparatoso mas saiu sem quaisquer ferimentos do choque em cadeia na A33, autoestrada que liga o Monte da Caparica ao Montijo, na margem sul.

Um funcionário do clube da Luz chegou ao local e, tratadas todas as formalidades, acompanhou o jogador até casa.

De manhã, o camisola 83 das águias tinha participado no jogo de treino com o Estrela da Amadora, ganho pelos encarnados com golos de Pizzi e Seferovic.

Esta temporada o médio luso só participou em três partidas.