Gedson estreia-se a marcar, mas Galatasaray é afastado da Taça

O internacional português Gedson Fernandes estreou-se esta quarta-feira a marcar pelo Galatasaray, no primeiro encontro ao serviço do emblema turco, que falhou o acesso às meias-finais da Taça, ao ser eliminado pelo Alanyaspor (3-2).

O médio, de 22 anos, que estava cedido pelo Benfica aos ingleses do Tottenham desde a segunda metade da época 2019/20, foi lançado por Fatih Terim aos 66 minutos, quando a equipa já perdia em casa por 3-0, mas ainda foi a tempo de bater o compatriota Marafona (90+4), já depois de Abdallah ter encurtado distâncias.

No clube treinado por José Mourinho, o jovem médio foi utilizado em 12 jogos na época passada, porém, nos últimos meses, apenas foi opção em dois, acabando por ser novamente emprestado pelos 'encarnados', desta vez ao atual líder do campeonato turco, em igualdade pontual com os rivais Besiktas e Fenerbahce.