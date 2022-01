Gedson falha treino e está de saída do Benfica

JN Hoje às 12:05 Facebook

Médio encarnado deve rumar para o Galatasaray. Águias preparam jogo com o Boavista, da meia-final da Taça da Liga.

Gedson foi um dos grandes ausentes no início do treino do Benfica, esta segunda-feira no Seixal, onde o plantel prepara o jogo de amanhã com o Boavista, a contar para a meia-final da Taça da Liga. O médio dos encarnados está muito perto de se transferir para o Galatasaray, a título de empréstimo, para poder jogar com mais assiduidade. Por isso, regressa ao clube turco, onde atuou na reta final da época passada.

Entretanto, o treinador Nélson Veríssimo chamou ao treino Henrique Araújo, avançado da equipa B, que deverá integrar a convocatória para o encontro com os axadrezados face à falta de opções para a linha ofensiva. Seferovic encontra-se lesionado e Darwin está ao serviço da seleção uruguaia. O Benfica também não pode contar com o defesa Otamendi que se encontra a representar a Argentina.

O jogo com o Boavista está marcado para amanhã, terça-feira, às 19.45 horas, em Leiria.