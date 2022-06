Gedson oficializado como reforço do Besiktas

JN Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Gedson deixa o emblema da Luz em definitivo para rumar à Turquia. Acordo já estava selado desde janeiro.

Apesar de o clube turco já ter confirmado no início do ano que tinha chegado a acordo com o Benfica por seis milhões de euros, só agora oficializou Gedson como reforço para a próxima temporada. Os encarnados asseguram ainda 50% de uma futura venda do jogador.

Em janeiro o médio acabou por ser emprestado ao Rizespor, também da Turquia, uma vez que o Besiktas não tinha vaga para inscrever jogadores estrangeiros.

Este será, assim, o terceiro clube turco que Gedson representará, tendo passado em 2020/21 pelo Galatasaray. Despede-se das águias mais de dez anos depois de ter entrado para os escalões de formação no Seixal.