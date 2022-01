Gedson vai ser cedido ao Galatasaray e Florentino está perto de regressar

A SAD quer arrumar a casa na última semana de mercado e há dossiês perto de estarem fechados. Pouco utilizado, Gedson vai ser cedido ao Galatasaray, por um ano e meio.

O médio, de 23 anos, volta ao clube em que esteve na segunda metade da última época, sendo que o clube turco fica com opção de compra. Segundo a imprensa do país, o valor do negócio ronda os seis e oito milhões. No plano das entradas, Florentino está perto de voltar à Luz.

Os encarnados negoceiam com o Getafe a antecipação do fim do empréstimo, que estava previsto ser até ao final da época em curso, e o acordo está próximo.