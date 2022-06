Gelson Dala em definitivo no Al-Wakrah

JN/Agências Hoje às 16:27 Facebook

O Rio Ave, promovido à Liga portuguesa de futebol, anunciou a transferência, a título definitivo, do avançado angolano Gelson Dala para o Al-Wakrah, do Catar.

O atacante, de 25 anos, internacional pelo seu país, já esteve na época passada cedido por empréstimo ao emblema catari, no qual apontou 19 golos em 23 jogos realizados.

Esses números levaram os responsáveis do Al-Wakrah a avançarem com a contratação em definitivo de Gelson Dala.

Em Vila do Conde, o jogador angolano, que chegou aos Arcos oriundo do Sporting, acumulou quatro temporadas, com mais de 80 jogos disputados e 20 golos marcados.

O Rio Ave, que ainda não apresentou qualquer reforço para esta temporada que marca o regresso ao patamar maior do futebol nacional, tem este sábado o primeiro ensaio de pré-época, num jogo treino com uma seleção de jogadores do futebol popular de Vila do Conde.