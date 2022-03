Gelson decide e dá moral ao Mónaco para Braga

JN Hoje às 22:00 Facebook

O avançado português assinou o golo que permitiu aos monegascos baterem o Marselha, antes de defrontarem os braguistas para a Liga Europa.

Antes de jogar em Braga para os oitavos de final da Liga Europa, o Mónaco foi a Marselha conquistar três pontos importantes para continuar na luta pelos lugares europeus da Liga francesa.

Este domingo, no mítico Vélodrome, foi o português Gelson Martins a fazer a diferença, ao marcar o único golo do encontro, à passagem dos 60 minutos de jogo. Este foi o quarto golo do ex-jogador do Sporting no campeonato.

Para além de Gelson, também Renato Sanches esteve em destaque no triunfo do Lille sobre o Clermont, por 4-0. O médio português assistiu para os dois primeiros golos, antes de ser substituído.