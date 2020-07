Gelson Martins com castigo reduzido pode voltar em agosto

JN Hoje às 21:29 Facebook

O Comité Francês de Desportos (CNOSF) anunciou, esta segunda-feira, que o castigo de Gelson Martins não foi prolongado, sendo que o atleta português já vai estar disponível no início da próxima época.

A informação foi avançada pelo Mónaco, que afirmou ter recebido, esta segunda-feira, a comunicação da parte do Comité Nacional Olímpico e Desportivo de França (CNOSF).

Gelson estava suspenso por seis meses depois de ter empurrado um árbitro no jogo do Mónaco contra o Amiens, em fevereiro, e apesar da paragem do campeonato francês, devido à pandemia da covid-19, o CNOSF entendeu que isso não era motivo para prolongar o castigo por período igual ao da suspensão.

Desta forma, a suspensão de Gelson Martins chega ao fim a 6 de agosto, o que permitirá ao Mónaco contar com o extremo luso no arranque do campeonato francês, previsto para o fim de semana de 22 e 23 de agosto.